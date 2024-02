'Taranto torni padrona suo destino', cartelloni sindaco in città

"Taranto torni ad essere padrona del suo destino". E' il messaggio che l'amministrazione comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ha voluto rilanciare affiggendo su numerosi tabelloni pubblicitari in varie parti della città, diversi manifesti. 'La città prima di tutto', 'Sui Giochi non si gioca', 'Una comunità ferita è una comunità coraggiosa': questi alcuni degli slogan che compaiono sugli impianti pubblicitari.

"Attraverso questa iniziativa - evdenzia Melucci - vogliamo far capire che Taranto non è solo pronta ad affrontare qualsiasi tipo di sfida, ma è in grado di far sentire la propria voce, di riaffermare la propria identità e di difendere i valori che ci definiscono. 'Una comunità ferita è una comunità coraggiosa', ad esempio, sono parole che devono risuonare con forza nelle strade di Taranto, una città che ha pagato e continua a pagare un prezzo altissimo a causa di attività produttive legate a logiche e tecnologie industriali ormai anacronistiche".

"Una città che, nonostante i problemi che la affliggono - conclude il sindaco - è sempre pronta a rialzarsi con dignità e coraggio". Una situazione amministrativa incerta sul fronte politico, l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, la crisi dell'ex Ilva sono alcune delle questioni che caratterizzano l'attuale contesto sociale ed economico a Taranto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA