Comunali Bari,Vendola 'sconfiggiamo le nomenclature di sinistra'

"Per far cominciare la primavera, quella del Comune di Bari prima di tutto, dovremmo sconfiggere le nomenclature della sinistra prima che la destra". Lo ha detto a Bari il presidente nazionale di Sinistra Italiana, Nichi Vendola, durante il suo intervento al terzo congresso regionale del partito. Il riferimento è alle amministrative di giugno, in programma anche nel capoluogo pugliese.

"Noi - ha aggiunto riferendosi al passato - dovemmo sconfiggere la coazione al naufragio degli strateghi della tattica e vincemmo perché facemmo irrompere un elemento imprevedibile, in quel caso Michele Emiliano". "Facemmo cose da matti - ha ricordato - per superare lo sbigottimento del gruppo dirigente del Pd". Vendola ha chiarito che "il centrosinistra è stato vincente quando è uscito dei giochi di palazzo e ha fatto una vera lotta politica. Così abbiamo costruito vent'anni di cambiamento reale. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in Puglia e a Bari, abbiamo cambiato il volto della Regione e della città".



