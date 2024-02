Il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di Acciaierie d'Italia contro l'amministrazione straordinaria e per l'avvio della composizione negoziata.

Il giudice dichiara inoltre "manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale", che i legali di Adi avevano sollevato in ordine al decreto dello scorso anno sulla parte che riguarda l'amministrazione straordinaria.



