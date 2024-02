Picchiò due giovani in un lido nel Barese, arrestato 50enne

Aveva sorpreso due fratelli di Alberobello (Bari) di 18 e 22 anni mentre si introducevano abusivamente in un lido di Capitolo, a sud di Monopoli, per un evento musicale. A quel punto avrebbe preteso denaro dai due giovani. Al loro rifiuto un 50enne di Noicattaro, addetto alla sicurezza e dipendente di una società privata, avrebbe aggredito il 18enne e poi anche il fratello maggiore, causando loro traumi al volto giudicati guaribili in 30 giorni. I fatti risalgono al 22 luglio 2023, le indagini sono partite dopo la denuncia delle vittime. L'uomo, ora arrestato dai carabinieri, è ai domiciliari con le accuse di tentata estorsione e lesioni pluriaggravate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA