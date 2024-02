Monografia Petruzzelli su Carlo Boccadoro, online fino al 14/1

Il terzo appuntamento di Aus italien, galleria virtuale di monografie in musica che la fondazione Petruzzelli dedica ai compositori italiani contemporanei di fama mondiale, è dedicato a Carlo Boccadoro, nella doppia veste di compositore e direttore dell'orchestra del teatro Petruzzelli.

Solista è Alessandro Taverna al pianoforte. In programma, nella puntata che sarà fruibile fino al 14 febbraio sulle piattaforme digitali del Petruzzelli, le composizioni di Carlo Boccadoro: numero 7 - Grandangolo su Bach, per orchestra (2018, prima esecuzione italiana), Dolce e chiara è la notte, per orchestra (2021, prima esecuzione assoluta, commissionata della fondazione Teatro Petruzzelli) e Concerto per pianoforte e orchestra (2016, dedicato alla memoria di Edward Duke Ellington).

Il video propone anche un contenuto speciale, 'Visti da vicino, video incontri con chi fa musica oggi', occasione di approfondimento con il compositore Boccadoro, curato dal critico musicale Sandro Cappelletto.

La rassegna dedicata ai grandi compositori italiani contemporanei, ricca di prime esecuzioni interpretate dall'orchestra e dal coro del teatro, proporrà un calendario di messe in onda sul canale Youtube Fondazione Petruzzelli (https://youtu.be/Cf4R25GIb08) e sul sito www.fondazionepetruzzelli.it che varierà ogni 15 giorni, in cui ogni concerto resterà fruibile per due settimane.



