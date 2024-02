La protesta dei trattori è arrivata anche a Matera

La protesta dei trattori è arrivata stamani anche a Matera: una trentina di mezzi agricoli, alcuni dei quali provenienti dalla Puglia, ha attraversato la città dei Sassi. In particolare, i trattori sono entrati dalla zona sud e in fila, con alcune bandiere italiane e slogan in mostra, hanno sfilato per diverrse vie periferiche, rallentando il traffico cittadino.

Nel pomeriggio - secondo quanto si è appreso - la protesta dovrebbe raggiungere anche Potenza, dove è in programma una riunione del Consiglio regionale della Basilicata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA