Tre camion si scontrano nel nord Barese, un morto e due feriti

È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Bradanica, ovvero la statale 655, a Spinazzola nel nord Barese. La vittima, uomo di 50 anni di Cerignola (Foggia), era alla guida di uno dei tre mezzi pesanti che, per cause da chiarire, si sono scontrati. Gli altri due camionisti hanno riportato ferite lievi.

Sul posto, oltre al 118, ai vigili del fuoco e al personale dell'Anas che ha gestito il traffico, sono intervenuti i carabinieri a cui sono affidate le indagini. Non si esclude che a provocare lo scontro frontale tra due dei tre tir coinvolti nell'incidente, sia stato un malore improvviso che potrebbe aver colpito la vittima.



