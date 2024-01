Sigarette di contrabbando nascoste tra i kiwi,due arresti a Bari

Cinque tonnellate di sigarette di contrabbando sono state scoperte e sequestrate dai finanzieri e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane nel porto di Bari. I pacchi di sigarette, di diversi marchi esteri, sono stati ritrovati all'interno di un camion frigo proveniente dalla Grecia e diretto in Spagna. Le sigarette erano state nascoste tra i cartoni di frutta, ed in particolare kiwi. Al termine degli accertamenti le forze dell'ordine hanno arrestato i due autisti accusati di contrabbando aggravato. I finanzieri hanno accertato anche un'evasione legata all'Iva ed alle accise per oltre 694mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA