Protesta trattori, 200 in marcia da casello A16 lungo statale

Circa 200 trattori si sono mossi dal casello autostradale dell'A16 a Candela nel Foggiano e stanno percorrendo in marcia la strada statale 655 in direzione di Foggia occupando solo parte della la carreggiata nord. Non si segnalano al momento grossi disagi per gli automobilisti che transitano lungo la corsia di sorpasso.

"Percorreremo circa sette chilometri lungo la statale fino all'uscita di Ascoli Satriano e poi faremo rientro al presidio - confermano alcuni agricoltori. Percorreremo in tutto una quindicina di chilometri". Gli agricoltori che stanno partecipando alla marcia arrivano da Candela e da molti comuni dei Monti Dauni.



