Militari uccisi nel 1943, deposta corona alloro nel nord Barese

L'eccidio di 22 militari avvenuto nel settembre del 1943 è stato ricordato oggi a Spinazzola, nel nord Barese, nel corso di un'iniziativa legata alla Giornata della Memoria. Tra i presenti in località 'Murgetta Rossi' il generale Paolo Sandri, comandante della Brigata Pinerolo e la vicesindaca di Spinazzola Giuliana Silvestri Vigilante che hanno deposto una corona d'alloro nell'area dove sorge una lapide. "Ignoti i nomi, qui sfolgorarono gli spiriti di ventidue militari italiani trucidati inermi dall'esercito germanico nel settembre 1943, mentre accorrevano alle armi in terra liberata. Inchiniamoci Italiani, risolleviamoci fatti migliori dal sangue dei nostri martiri". E' quanto compare sulla lapide realizzata da tempo in memora dei militari. Prima della celebrazione c'è stato un incontro pubblico alla presenza dello storico Luigi Di Cuonzo su alcune vicende legate a quanto avvenuto dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943.



