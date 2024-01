Investito da auto mentre attraversa, muore un 83enne in Salento

Un 83enne è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada nel centro di Collepasso, paese della provincia di Lecce in cui l'anziano viveva. La vittima è Salvatore Tedesco, titolare di un antico forno nel paese. Stava uscendo dal tabaccaio in via Roma per entrare in macchina quando è stato investito da una Mini Cooper. La conducente dopo l'impatto si è fermata a prestare i primi soccorsi ma purtroppo per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



