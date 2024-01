Insulti e aggressione razzista a scuola, vittima un 17enne

Un 17enne originario del Guatemala sarebbe stato insultato e minacciato negli ultimi due anni con frasi razziste dai compagni di classe che nei giorni scorsi lo avrebbero anche picchiato nel bagno della scuola superiore che frequenta in Salento dove vive con la sua famiglia. Sono stati proprio i suoi genitori, dopo aver ascoltato il racconto del figlio, a denunciare ai carabinieri i presunti aggressori, quattro compagni di classe un anno più giovani di lui.

Il 17enne sarebbe stato attirato in bagno della scuola da uno dei quattro aggressori con una scusa. Una volta entrato avrebbe trovato gli altri tre ad attenderlo. Uno di loro lo avrebbe afferrato per il collo, colpendolo con dei pugni. Il 17enne sarebbe riuscito però a divincolarsi e a fuggire tra le minacce dei quattro. A questo punto la vittima avrebbe subito chiamato i genitori raccontando l'accaduto.

Secondo quanto riferito dai genitori nella denuncia, il figlio veniva da tempo minacciato e insultato con frasi razziste. La preside dell'istituto ha convocato nei prossimi giorni gli studenti alla presenza dei genitori per fare chiarezza su quanto accaduto e ha demandato a un successivo consiglio di classe gli eventuali provvedimenti da adottare.





