Pescaria rivoluziona il Board e fa una sua Accademia

Parte da Milano il nuovo corso di Pescaria, fast food pugliese specializzato in panini di mare (a Milano con due indirizzi in via Nino Bonnet 5 e in via Andrea Solari 12), ha presentato il nuovo board durante una conferenza stampa a Milano. Brainpull, agenzia di marketing e proprietaria di Pescaria dal 2023, ha introdotto il nuovo amministratore delegato, Leonardo Volpicella, noto manager pugliese. Questo cambiamento mira a consolidare il posizionamento di Pescaria come punto di riferimento nel settore del fast food italiano.

Domingo Iudice e Claudio Matarrese, chairman e vice-presidente del cda rispettivamente, cofondatori di Brainpull, lavorano assieme a Leonardo Volpicella per scrivere un nuovo capitolo nella storia di Pescaria. L'obiettivo è portare la catena di fast food a nuove vette, mantenendo intatta la qualità che l'ha resa celebre.

Executive chef, sin dall'avvio del brand, è Lucio Mele.

Inoltre prende il via l'Accademia Pescaria, un hub dedicato alla formazione del personale e all'innovazione nei processi produttivi.

"Con l'Accademia Pescaria vogliamo garantire la sostenibilità e l'artigianalità che da sempre contraddistinguono il nostro marchio. Ingegnerizzeremo il format, investiremo nella formazione e formeremo nuovi chef nell'accademia di Polignano", ha detto Volpicella.

Nato a Polignano a Mare nel 2015 con un investimento iniziale di 10 mila euro, il brand conta oggi oltre 200 collaboratori e un fatturato di quasi 15 milioni di euro.



