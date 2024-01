Lupi aggrediscono cani in città del Barese, cittadini allertati

La sindaca di Bitetto (Bari), Fiorenza Pascazio, ha inviato un avviso alla cittadinanza per la presenza nel paese di due lupi. I due esemplari "hanno aggredito alcuni cani per sfamarsi", fa sapere la prima cittadina evidenziando che sono state allertate le autorità competenti.

Nel ricordare che "i lupi appartengono a specie protetta", Pascazio invita i cittadini a fare attenzione e ad adottare alcuni comportamenti come "evitare di portare a spasso i cani nelle ore notturne o nelle aree periferiche o di campagna", del paese e di "custodire gli animali di affezione e metterli al riparo" se si trovano in campagna. Se poi qualcuno dovesse avvistare i lupi dovrà "mantenere la calma e allontanarsi" senza però "voltare le spalle" all'animale. Infine la sindaca spiega che "urla, battiti di mani o rumori con bastoni possono allontanare l'animale".



