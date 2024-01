Iniziate le riprese del Patriarca 2, la serie tv con Amendola

Camfilm, società di produzione guidata da Camilla Nesbitt, annuncia l'avvio delle riprese della serie tv 'Il Patriarca 2'. La saga familiare, che vede come protagonista principale Claudio Amendola - nuovamente nelle vesti di regista - andrà in onda in sei prime serate ad inizio 2025 su Canale 5. Accanto ad Amendola, nel ruolo del capofamiglia Nemo Bandera, gli attori Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio, Giulia Bevilacqua, Michele De Virgilio, Giulia Schiavo e Primo Reggiani. Camilla Nesbitt, ceo di Camfilm, commenta così: "Sono felice di rinnovare la mia collaborazione con Claudio Amendola in questo doppio ruolo di regista e attore. Il patriarca 2 è una serie che sono certa appassionerà gli spettatori: una saga familiare ricca di colpi di scena ed emozioni, imperniata su personaggi controversi e imprevedibili, ambientata, come in occasione della prima stagione, in una terra magnifica come la Puglia". Il Patriarca, anche per questa seconda stagione, viene girato tra la Puglia e il Lazio per un totale di 20 settimane di riprese. La serie è scritta da Roberto Jannone, Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sofia Assante.



