Il Jerusalem Quartet domani in concerto al Petruzzelli

Il Jerusalem Quartet, composto da Alexander Pavlovsky (violino), Sergej Bresler (violino), Ori Kam (viola) e Kyril Zlotnikov (violoncello), si esibirà domani sera alle 20.30 al teatro Petruzzelli di Bari.

Il programma propone: di Bedřich Smetana, Quartetto per archi n. 1 in mi minore e Z mého života (Dalla mia vita), di Dmítrij Šostakóvič Quartetto n. 2, in La maggiore, op. 68, di Ludwig van Beethoven, Quartetto per archi n. 8 in mi minore, op. 59 n. 2 "Razumowsky".

Il Jerusalem Quartet nasce nel 1993 e debutta nel '96. Da allora i quattro musicisti israeliani hanno dato vita ad un vasto repertorio trovando una cifra artistica caratterizzata da un suono caldo e da un rapporto equilibrato tra l'espressione individuale e l'interpretazione rispettosa dell'opera del compositore. Il Jerusalem Quartet è ospite abituale dei più grandi palcoscenici del mondo. Le apparizioni recenti includono un ciclo di quartetti di Beethoven alla Wigmore Hall di Londra, un ciclo dedicato a Bartók al Festival di Salisburgo, il seminario annuale sul quartetto d'archi che abitualmente tengono a Crans Montana, in Svizzera e una residenza artistica all'Accademia di Musica di Gerusalemme.

Nel 2019 hanno pubblicato un album unico che esplora la musica ebraica nell'Europa centrale tra le due guerre, contenente una raccolta di canzoni da cabaret yiddish tipiche della Varsavia anni '20, nonché opere di Schulhoff e Korngold.

I biglietti per tutti gli spettacoli del cartellone 2024 sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA