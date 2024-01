Circa 200 trattori diretti a Lecce, forti disagi al traffico

Circa 200 trattori provenienti da varie località della provincia di Lecce sono diretti in largo Vittime del Terrorismo, nel capoluogo salentino. Le proteste sono partite dalla Francia e sono arrivate anche in Italia per dire no ai tagli agli incentivi dell'Unione Europea.

Fino alle 16 i trattori resteranno nel largo, successivamente, due gruppi raggiungeranno uno il centro commerciale di Cavallino e l'altro il centro commerciale di Surbo dove terranno un presidio permanente per informare la popolazione sul motivo della loro protesta. Le strade interessate al transito dei trattori, con pesanti disagi al traffico automolistico, sono la statale 613 Brindisi-Lecce, la statale 16 adriatica Maglie-Lecce, la statale 274 Gallipoli-Santa Maria di Leuca, la statale 275 Maglie-Santa Matia di Leuca e la statale 101 Gallipoli-Lecce.



