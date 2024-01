Ortaggi gratis dagli agricoltori in presidio nel Foggiano

Gli agricoltori in presidio contro le politiche comunitarie a Lucera, nel Foggiano, stanno distribuendo gratuitamente ortaggi ai cittadini. "Da qualche ora - afferma l'agricoltore Francesco Di Battista - è in corso la distribuzione di verdure e ortaggi di stagione a chiunque si fermi nell'area e nel corso dei prossimi giorni pensiamo di attuare la stessa manifestazione nel centro cittadino. Questo per sensibilizzare la cittadinanza - che a dire il vero ha manifestato grande solidarietà - non solo verso la problematica che vive il mondo agricolo ma anche per sottolineare ciò che la terra ci offre, la genuinità dei prodotti. Questo è il frutto del nostro lavoro quotidiano. Di ciò che facciamo".

Di Battista interviene sulla manifestazione di questa mattina a Foggia dove più di 400 trattori sono arrivati in città. "Una nostra delegazione oggi ha partecipato a quella che - sottolinea - mi piace definire l'impresa dei mille. Non eravamo probabilmente in mille ma con la vasta partecipazione abbiamo segnato una pagina importante e straordinaria del mondo agricolo della provincia di Foggia. L'Europa deve fornire risposte".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA