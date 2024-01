Ex Ilva: operai, sindacati e imprenditori in corteo

Diverse centinaia di operai, sindacati e imprenditori partecipano a una manifestazione unitaria a Taranto per sollecitare il governo ad adottare iniziative urgenti per scongiurare la chiusura dell'ex Ilva.

Poco dopo le 8.15 è partito un corteo per attraversare il perimetro esterno della fabbrica. All''iniziativa, promossa da Fim, Fiom, Uilm e Usb, hanno aderito l'Ugl Metalmeccanici, altri sindacati di categoria e le associazioni Aigi, Casartigiani e Confapi Industria.

I manifestanti si sono radunati davanti alla portineria imprese del siderurgico, da dove è partito il corteo per toccare prima la portineria dei tubifici, poi la portineria C, dove si sono uniti i lavoratori dell'indotto, tra i quali i trasportatori di Casartigiani con i loro tir per andare successivamente sulla statale Appia verso la direzione di stabilimento. L'iniziativa di mobilitazione comporta rallentamenti e temporanei blocchi nella circolazione stradale sulle arterie in entrata ed uscita del capoluogo. La manifestazione è presidiata dalle forze dell'ordine.



