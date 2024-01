Giorno della memoria, a Bari consegnate tre medaglie d'Onore

La deposizione di una corona di fiori sulla targa commemorativa in ricordo di Filippo D'Agostino e la consegna di tre medaglie d'Onore alla memoria. Bari oggi ha celebrato così il Giorno della memoria, con iniziative organizzate da Comune e Anpi e dalla Prefettura.

La giornata è cominciata con l'omaggio sulla targa affissa nella sala consiliare della sede del Comune, in ricordo di D'Agostino, sindacalista, consigliere comunale di Bari, antifascista e medaglia d'oro al valor militare, deportato e ucciso nel lager nazista di Mauthausen. Presente il vice sindaco, Eugenio Di Sciascio, insieme al presidente di Anpi Bari Pasquale Martino e ai rappresentanti dell'associazione dei partigiani. "Questa - ha detto Di Sciascio - è una giornata della memoria molto particolare, visti gli eventi drammatici che si stanno consumando in Medioriente". "Le parole più importanti - ha aggiunto - le ha pronunciate ieri il presidente della Repubblica Mattarella che ha voluto sottolineare quanto sia importante condannare l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, soprattutto al giorno d'oggi, e allo stesso tempo richiamare al bisogno di lavorare per la pace tra i due popoli in conflitto".

In Prefettura, invece, la cerimonia è cominciata con i saluti istituzionali del prefetto di Bari, Francesco Russo, seguiti dalla consegna delle medaglie d'Onore alla memoria, concesse con decreto del presidente della Repubblica e riservate ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari dei deceduti. L'onorificenza è stata consegnata ai familiari di Filippo Pallucca (classe 1919, di Gravina in Puglia, internato in Germania), di Domenico Lacalandra (classe 1917, di Conversano, internato a Stala I (Stablack)) e di Sebastuano Schirone (classe 1920, di Capurso, internato in Germania).



