Sono in corso indagini e rilievi da parte della Polizia di Stato sui fori da arma da fuoco trovati sulla finestra di un'abitazione in via Indipendenza, al quartiere Libertà di Bari. A dare l'allarme sono stati i residenti dell'appartamento che avrebbero riferito di essersi accorti questa mattina del danneggiamento del vetro dell'infisso e di aver quindi allertato il 113. Sul posto ci sono agenti della Squadra mobile, delle Volanti e della Scientifica.



