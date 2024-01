Centro prelievi robotizzato al Di Venere, referto in giornata

Azzerare i tempi e le file per gli utenti, mettendo in sicurezza l'intera procedura con l'utilizzo di un sistema di tracciabilità (tramite codice a barre). Sono alcune delle novità - annunciate dall'Asl Bari - per il nuovo centro prelievi robotizzato dell'ospedale Di Venere di Bari. Si tratta di un "concentrato di tecnologia e automazione: dieci minuti dall'ingresso all'uscita, compresa l'esecuzione del prelievo di sangue, 6 ore per ottenere l'esito scaricabile da casa attraverso il portale dedicato, evitando così anche la fila per il ritiro". All'ingresso nella struttura l'utente troverà un "totem intelligente, in cui è necessario inserire il codice della prenotazione, in grado di inviare i dati all'accettazione e stabilire il percorso ottimale, modificando le schermate in base agli orari e per ogni tipologia di prestazione (prelievo ematico, urinocoltura, tampone), nel contempo stabilendo corsie preferenziali per le categorie fragili: donne in gravidanza, persone con disabilità e bambini al di sotto degli 8 anni".

Come precisa il direttore della Patologia clinica del Di Venere e del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale Asl, Edmondo Adorisio, "ciascun utente ha il suo percorso, ma per tutti l'iter è snello e veloce e privo di attese". "Oggi eseguiamo 180 prelievi al giorno a cui si aggiungono i prelievi provenienti dalle case di riposo, cliniche private e quelli eseguiti a domicilio. Quindi complessivamente 250 al giorno per 300 giorni l'anno e un totale di circa 75mila prestazioni". "In futuro - conclude Adorisio - potremo arrivare anche a 300 esami al giorno, ma i benefici per i cittadini già ora sono tangibili. Il percorso completo del prelievo - prima del nuovo centro - durava minimo mezz'ora, oggi avviene tutto in dieci minuti".



