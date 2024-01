"Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sollecitato i Commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e il socio pubblico Invitalia a esperire le dovute interlocuzioni con Acciaierie d'Italia e tutte le azioni necessarie al fine di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di Taranto". Lo rende noto il Mimit in una nota.



