Suo nonno morì nei lager, 'disse no a Salò, ricordo suo valore'

Tra le mani la foto del nonno, stretta a sé con orgoglio. Si chiamava Vito come lui e aveva solo 30 anni quando morì prigioniero in Germania dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943. Vito Balzano, originario di Canosa di Puglia, è uno dei 14 cittadini della provicia Barletta-Andria-Trani morti nei campi di concentramento nazisti e al cui sacrificio è stata conferita una medaglia consegnata in Prefettura a Barletta, in occasione della giornata della memoria.

Vito sa solo quanto le parole del padre e della nonna gli hanno regalato. "Nonno è morto a Rostock, in Germania, dopo che gli fu chiesto di scegliere se aderire alla repubblica di Salò o se unirsi agli alleati. Lui disse no ai fascisti, a Salò, e fu deportato con i suoi commilitoni in un campo di concentramento dove lavorava per costruire bombardieri e da lì non tornò più", racconta il nipote che vive sulla sua pelle il dolore per un nonno mai conosciuto.

"Questa medaglia è un riconoscimento al suo valore e al suo essere stato un eroe - aggiunge - è come se venisse messa sul suo petto. Mi limiterò a raccoglierla e a portargliela. E ne sono onorato".



