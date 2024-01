'No alle politiche Ue', 100 trattori attraversano provincia Bari

Una manifestazione spontanea e non annunciata ha visto protagonisti gli agricoltori baresi che, questa mattina, sono partiti con i loro trattori da Noci, in provincia di Bari, e hanno raggiunto il capoluogo di regione, attraversando anche la Statale 100 e strade limitrofe. Un centinaio in tutto i trattori che sono arrivati a Parco Perotti, a Bari, dove hanno organizzato un sit-in creando anche disagi alla circolazione. Invocano maggiori tutele dal governo e dall'Europa e chiedono di modificare delle direttive Ue considerate troppo stringenti. Tra i punti contestati, la messa al bando del gasolio agricolo a partire dal 2026. I trattori si sono mossi da diversi Comuni: Putignano, Gioia del Colle, Castellana Grotte, Noci, attraversando oltre 70 chilometri per raggiungere Bari. Secondo quanto apprende ANSA non ci sono sigle dietro la manifestazione spontanea.



