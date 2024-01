Incendio nel carcere di Bari, alcuni agenti intossicati

Un incendio è divampato questa mattina all'interno del centro clinico del carcere di Bari. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo in poco tempo, e quattro mezzi del 118 che hanno soccorso agenti e detenuti, alcuni dei quali sono rimasti intossicati. Ancora da accertare la natura dell'incendio.

Sarebbero una decina, tra detenuti e agenti della polizia penitenziaria, le persone rimaste intossicate nell'incendio scoppiato nel carcere di Bari. Soccorsi da mezzi del 118, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I rilievi sono affidati alla polizia penitenziaria, sul posto anche alcune pattuglie della polizia impegnate in attività di supporto alle ambulanze.

