Un incendio è divampato nella notte a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, distruggendo due auto. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare la natura del rogo. Le fiamme hanno danneggiato il portone d'ingresso e la finestra di un'abitazione, e hanno raggiunto anche un cavo Enel. Sul posto, in via Palma, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del servizio elettrico per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.



