Incendiata auto sindaco in Salento, Anci 'fare chiarezza'

(v. 'In fiamme l'auto di un sindaco in Salento...' delle 09:20) La Presidente dell'Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, e il vicepresidente vicario Michele Sperti, "a nome dei sindaci della regione esprimono vicinanza e solidarietà al primo cittadino di Castrignano del Capo, Francesco Petracca, la cui auto è stata distrutta da un incendio all'alba".

"Confidiamo nelle forze dell'ordine - concludono - affinché facciano presto chiarezza sull'episodio, per consentire al sindaco Petracca di proseguire l'impegno amministrativo al servizio della propria comunità in condizioni di sicurezza e legalità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA