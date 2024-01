In fiamme l'auto di un sindaco in Salento, indagini in corso

Un incendio di sospetta natura dolosa ha distrutto la scorsa notte a Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, l'auto del sindaco Francesco Petracca. Il veicolo era parcheggiato davanti alla casa in cui il primo cittadino, che è anche un medico, vive con la sua famiglia. E' stato un vicino di casa a dare l'allarme poco prima delle 6. Le fiamme hanno danneggiato anche a un muretto di recinzione.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo mettendo in sicurezza l'area. Sull'accaduto indagano i carabinieri a cui il sindaco ha riferito di non avere mai ricevuto minacce e di non riuscire a spiegarsi il motivo dell'incendio.



