Comunali Bari,Laforgia'Leccese candidato del Pd? Non è iscritto'

"Perché il Pd dovrebbe esprimere, come si legge, un candidato che non è nemmeno iscritto al Pd, ma che dovrebbe essere il candidato del Pd, senza discutere delle altre candidature. Io penso che il sindaco non sia un sindaco di partito, penso che debba essere il garante dei partiti e di tutti i cittadini". Così il candidato sindaco di Bari, Michele Laforgia, si è espresso, intervistato da Telebari, sulle voci di una candidatura a sindaco da parte del Pd di Vito Leccese, capo di gabinetto del sindaco di Bari Antonio Decaro.

"Conosco Vito Leccese credo da 30 anni. Ha fatto - ha detto Laforgia - una carriera politica importante: è stato parlamentare, consigliere regionale, assessore. Da 20 anni fa il capo di gabinetto e il direttore generale. Io non so se veramente il Pd candiderà Vito Leccese, e se Vito Leccese si vorrà candidare. Trovo però singolare che in una situazione come quella che abbiamo descritto, la politica, invece di fare un passo in avanti, faccia un passo indietro. Io penso che la politica debba fare un passo in avanti e credo che debba fare un passo in avanti unitario, parlo della mia parte politica, il centrosinistra". "Perché - ha concluso Laforgia - nel centrosinistra non si discute seriamente" del candidato sindaco, infatti "il tavolo della coalizione non si riunisce ormai da molte settimane".



