Decaro, 'estendere norma sindaci anche a Comuni più grandi'

"La norma che estende il numero dei mandati dei Comuni fino a 15 mila abitanti e toglie ogni limite ai Comuni sotto i 5 mila è un passo avanti molto importante. A questo punto diventa inevitabile andare fino in fondo, estendendo il numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra ai 15 mila abitanti". Così il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, dopo l'approvazione della norma che modifica i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

"Finalmente viene data una risposta positiva alla richiesta che da anni viene da tutti i sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo", aggiunge Decaro commentando il via libera alla norma del Consiglio dei ministri. "Una volta chiarito che soltanto gli elettori devono avere il diritto di giudicare se i propri sindaci devono essere confermati o mandati a casa - conclude - una disparità di trattamento nei confronti di soli 730 comuni più grandi, sul totale dei 7.896 comuni italiani, appare davvero incomprensibile e, probabilmente, anticostituzionale".



