A Lecce un progetto per incentivare la mobilità sostenibile

Incentivare la mobilità sostenibile attraverso l'integrazione del servizio di Trasporto pubblico urbano (Tpl) della città con i servizi di sharing già presenti a Lecce, ovvero monopattini, biciclette elettriche, biciclette a trazione muscolare: è la finalità del progetto di mobilità condivisa Lecce Share, presentato oggi nella sala Open Space di Palazzo Carafa. Nato su iniziativa di Sgm-Società gestione multipla spa e finanziato dalla Regione Puglia, il progetto partirà ufficialmente l'1 febbraio prossimo per terminare entro il 30 giugno 2025.

Gli utenti che usufruiranno dei servizi di mobilità condivisa potranno risparmiare fino al 95% sugli abbonamenti dedicati allo sharing. Coloro che utilizzano il trasporto pubblico urbano Sgm, acquistando un abbonamento mensile personale (ordinario, agevolato o universitario) avranno la possibilità di integrarlo con l'abbonamento scontato ad uno dei due servizi di sharing disponibili, monopattini/biciclette elettriche (bit mobility) o biciclette a trazione muscolare (lebike), o ad entrambi.

Le scontistiche riservate agli utilizzatori dei servizi di sharing variano dall'85% al 95%, a seconda della scelta effettuata e degli abbonamenti del Tpl acquistati (ordinari, con agevolazioni o gratuità).

"Il biglietto integrato - ha detto l'assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis - è un servizio innovativo molto richiesto dai cittadini e con Lecce Share lo stiamo attuando nell'ottica di una modalità di trasporto collettivo e condiviso.

Con l'augurio che questa iniziativa possa essere da stimolo anche per attivare collaborazioni simili anche con altre aziende di mobilità che non operano soltanto a Lecce".



