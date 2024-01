Studenti liceo Scacchi Bari alle campagne di scavi archeologici

Gli studenti del liceo scientifico ad indirizzo Storico architettonico 'Scacchi' di Bari parteciperanno alle diverse attività organizzate dal Dirium (Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica) dell'Università Aldo Moro di Bari: frequenteranno le campagne di scavo archeologico che ogni anno vengono organizzate in diverse località sia italiane che estere, lavoreranno nei laboratori universitari dove si restaura la ceramica, terranno laboratori di paleoantropologia, impareranno a pilotare un drone, useranno autocad e i nuovi software di restituzione grafica virtuale. Tra il liceo Scacchi e il Dirium, infatti, sarà a breve sottoscritto un protocollo per lo svolgimento di tutte queste attività innovative per gli studenti liceali.

Lo Scacchi, che quest'anno festeggia i suoi primi 100 anni di attività, cerca in questo modo sinergie con il mondo accademico per proporre agli studenti le future prospettive lavorative e lo fa integrando la didattica a scuola con quella universitaria.

Nell'ambito degli eventi organizzati per il centenario, e in vista della sigla del protocollo con il Dirium, lo Scacchi ha organizzato per il 30 gennaio prossimo (ore 11.00, aula magna dell'istituto) un convegno dal titolo 'L'olio di oliva a Bari tra storia, scienza e archeologia' in collaborazione con l'Università Aldo Moro, il Comune di Bari e Italia Nostra. Si parlerà di Bari e di uno dei tesori che l'hanno resa ricca e famosa: l'olio d'oliva. Dal mondo antico, passando per il Medioevo e gli ipogei, alla nascita del Borgo Murattiano e della vendita dell'olio barese apprezzato su tutti i mercati del Mediterraneo tra Ottocento e Novecento, fino ad oggi e alle nuove frontiere del XXI secolo sulle scienze agrarie e la coltura dell'ulivo. Dopo i saluti dell'assessore comunale Paola Romano, la parola passerà ai relatori: Silvio Fioriello e Sergio Chiaffarata del dipartimento Dirium, Alessandro Crispino, docente dello Scacchi, e Salvatore Camposeo del dipartimento Disaat dell'Università di Bari.



