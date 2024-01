Pensionata perde 400 euro, passante li trova e restituisce

Ha trovato per strada un borsello contenente tra l'altro 400 euro in contanti e lo ha consegnato ai carabinieri che lo hanno restituito alla proprietaria. È accaduto a Taurisano, in Salento. Protagonista un uomo di 63 anni che dopo avere trovato per strada il borsello, ed è andato nella locale stazione dei carabinieri e ha consegnato tutto ai carabinieri.

In breve i militari sono riusciti a rintracciare la proprietaria del borsello, una maestra in pensione di 70 anni del posto che aveva poco prima denunciato lo smarrimento e che è stata immediatamente contattata. La donna, commossa e grata, ha riavuto il borsello spiegando che quella somma era per lei fondamentale perché l'aveva appena prelevata per pagare le bollette.



