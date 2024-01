Aerospazio, 12 i progetti candidati per Esa Bic Brindisi

Sono dodici le candidature, tra start up e i gruppi informali, avanzate per la prima preselezione di ammissione al programma Esa Bic Brindisi legato al mondo dell'industria aerospaziale. Esa Bic (Business Incubation Centre) è il più grande network europeo di incubatori per startup dell'Agenzia spaziale europea, e quello di Brindisi è l'unico nel Mezzogiorno d'Italia. A coordinare le attività di Esa Bic Brindisi è il Dta (Distretto tecnologico aerospaziale).

I progetti - come spiega in una nota il Dta - puntano a sviluppare soluzioni e servizi che includano l'utilizzo di sistemi basati sullo spazio (navigazione satellitare, osservazione della terra, comunicazione satellitare). I progetti candidati interessano diversi ambiti, tra cui: lo sviluppo di soluzioni nel campo della rilevazione e del monitoraggio ambientale di elementi radioattivi derivate da tecnologie già utilizzate per l'osservazione dello spazio profondo e la creazione di un pallone gonfiabile che può accogliere al suo interno un razzo spaziale, allo scopo di trasportarlo fino a un'altezza di circa 50 chilometri. Nove delle dodici proposte in fase di valutazione sono state presentate da gruppi informali o start up pugliesi, le altre da Marche, Lombardia e Lazio. Il programma che prevede una serie di incentivi per le start up tra cui un contributo a fondo perduto di 50 mila euro, l'accompagnamento di una squadra di professionisti con esperienza tecnica e manageriale, l'accesso a laboratori all'avanguardia.

"Il significativo risultato raggiunto dopo due mesi dal lancio che ci presenta dodici gruppi informali o start up pronti a scommettere con nuove idee di impresa - spiega il presidente e direttore del Dta Giuseppe Acierno - ci motiva ulteriormente e dimostra quanta vitalità e spirito imprenditoriale innovativo ci sia tra i giovani".



