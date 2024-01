Sos Mediterranee, 'detenzione Ocean Viking a Bari è finita'

"I 20 giorni di detenzione" della nave Ocean Viking nel porto di Bari "sono finiti". Lo annuncia oggi la ong Sos Mediterranee su X. L'imbarcazione è andata via dal porto domenica sera. La nave era stata sottoposta a fermo dopo aver sbarcato a Bari lo scorso 30 dicembre 244 persone salvate in diverse operazioni in zona Sar (Search and rescue) libica. Il fermo fu disposto perchè la nave non fece rotta diretta dopo il primo salvataggio.

Claire, un membro dell'equipaggio, parla delle "disastrose conseguenze di quello che viene chiamato il 'decreto Piantedosi', una legge italiana adottata un anno fa: la nostra nave - evidenzia - è stata fermata due volte in due mesi ed è stata sistematicamente assegnata a porti lontani nel 2023".

"In totale - prosegue - la Ocean Viking ha navigato per 67 giorni da e per questi porti remoti, portando la nave lontano dai luoghi in cui era più utile. Ciò è costato più di 650.000 euro di carburante aggiuntivo".

Inoltre - prosegue la ong - "il 2023 è stato l'anno più mortale nel Mediterraneo dal 2017: almeno 3.041 persone hanno perso la vita, secondo l'Oim. È urgentemente necessaria una risposta umanitaria all'attuale situazione di emergenza al confine meridionale dell'Europa".



