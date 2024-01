Commissione su sicurezza città a Bari, incontro con Decaro

E' cominciato, nella sede del Comune di Bari, l'incontro fra la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle periferie e il sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro.

Il vertice è il primo appuntamento della missione in città della commissione e arriva il giorno dopo due fatti di cronaca.

Sabato sera un cittadino senegalese senza fissa dimora è stato ritrovato senza vita in corso Italia, nel pieno centro della città. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica, ma non è escluso che il decesso possa essere stato causato da una rissa. Ieri, invece, nel quartiere San Girolamo sono stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco da un'auto, che non hanno causato feriti.

Al centro dell'incontro fra la commissione e Decaro ci sarà il tema della sicurezza in città. Decaro spiegherà inoltre alla commissione quanto fatto in questi anni, evidenziando il contributo delle parrocchie, delle scuole e delle associazioni attive sul territorio. La missione proseguirà con gli incontri con il prefetto Francesco Russo (alle 13), con il questore Giovanni Signer (alle 15.15) e con l'Associazione regionale per la casa e l'abitare (16.15), tutti in prefettura.

Alle 17 la commissione incontrerà la stampa; alle 18.30 incontrerà don Gianni De Robertis, vicario episcopale per le periferie, mentre alle 19.30 visiterà la parrocchia San Nicola e del quartiere Enziteto (San Pio) al seguito di don Luciano Cassano.



