Bagarinaggio digitale per le partite del Lecce, due denunce

La Gdf di Lecce ha denunciato due persone, un leccese e un brindisino accusati di truffa e contraffazione per aver venduto on line biglietti falsi per le partite dell'U.S Lecce. I militari hanno constatato che ad alcuni spettatori non veniva consentito di accedere allo stadio in quanto, al momento della vidimazione dei biglietti, il lettore ottico non riconosceva la validità del titolo di ingresso. Le indagini avviate in collaborazione con la società calcistica leccese e l'azienda che fornisce il software di biglietteria elettronica per i principali eventi sportivi, hanno rilevato anomalie sui titoli di accesso ed in particolare sui codici QR impressi.

I presunti responsabili, attraverso nomi di fantasia e la creazione di un account di posta elettronica, riuscivano a stabilire contatti sulla piattaforma market place di facebook con i potenziali acquirenti per la compravendita di biglietti e abbonamenti clonati relativi alle più importanti partite di serie A. Il pagamento avveniva tramite sistemi non tracciabili come buoni regalo non nominativi emessi su Amazon. Al termine della transazione l'account facebook del venditore veniva di volta in volta disattivato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA