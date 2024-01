Truffa con falsi crediti di imposta, tre indagati a Barletta

Una persona è stata arrestata e portata in carcere, e altre due sono state raggiunte da una misura di divieto provvisorio di esercizio dell'attività imprenditoriale: è il bilancio dell'operazione 'Cassetto distratto' eseguita dai militari della guardia di finanza del comando provinciale di Barletta.

Gli indagati avrebbero compensato crediti di imposta inesistenti e derivanti da lavori edili mai realizzati, abbattendo le imposte che avrebbero dovuto versare al fisco. Si tratta di due uomini e di una donna, operanti nel settore della grande distribuzione, accusati in concorso, e a vario titolo, di truffa e reati tributari e fallimentari.

Nell'ambito delle indagini, coordinate dalla procura di Trani, sono stati sequestrati beni, mobili e immobili, per un valore complessivo di oltre sei milioni di euro. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina alle 10 nella sede del comando provinciale della guardia di finanza di Barletta.





