Società Maiora premiata col Top employer

Una certificazione che attesta "non solo una strategia aziendale ottima in termini di risorse umane ma che conferma l'impegno delle imprese a migliorare l'ambiente di lavoro contribuendo al benessere e allo sviluppo dei lavoratori". È la certificazione Top employer di cui è stata insignita Maiora Srl, società di Corato (Bari) tra le principali aziende della grande distribuzione nel Centro-Sud Italia. La certificazione viene rilasciata dal Top Employers Institute che analizza le condizioni aziendali secondo precisi requisiti come la governance aziendale, la talent acquisition, l'engagement e la possibilità di carriera, senza dimenticare la mission e la visione aziendale.

Maiora, con i suoi punti vendita (più di 500) e gli oltre 2.400 collaboratori - riferisce una nota - è risultata un luogo in cui "lavorare implica anche farlo in condizioni positive e favorevoli per ogni lavoratore". "La certificazione è la traduzione pragmatica dell'attenzione che Maiora dedica ai propri collaboratori", commenta Pippo Cannillo, presidente e ad di Maiora evidenziando che "integrità e valore sono fondamentali per noi, per essere sempre a fianco di ogni componente di questa grande famiglia". La certificazione arriva dopo l'Equal Salary, riconoscimento che la società ha ottenuto, per prima nel Sud, per la parità di retribuzione e opportunità per uomini e donne.





