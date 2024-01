Il pianista Lugansky suona al Petruzzelli, è tutto esaurito

E' tutto esaurito il recital del pianista russo Nikolai Lugansky, in programma alle 19 di domani al teatro Petruzzelli di Bari nell'ambito della stagione concertistica 2024. Il programma prevede, tra l'altro, l'esecuzione di composizioni di Mendelssohn, Rachmaninov e Chopin.

Celebre per le interpretazioni delle opere di Rachmaninov, Prokof'ev, Chopin e Debussy, il pianista russo ha ricevuto numerosi premi discografici e riconoscimenti artistici.

Collabora regolarmente con direttori del calibro di Kent Nagano, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, Gianandrea Noseda, Stanislav Kochanovsky, Vasily Petrenko, Lahav Shani ed è invitato dalle più grandi orchestre internazionali, fra le quali Berliner philharmoniker, London symphony orchestra e Netherlands philharmonic orchestra.

Nella stagione appena trascorsa, Lugansky ha celebrato il 150esimo anniversario della nascita di Rachmaninov eseguendone tutte le principali opere solistiche per pianoforte in un ciclo di tre concerti al théâtre des Champs-Élysées di Parigi e alla Wigmore hall di Londra, proseguendo poi ai Konzerthaus di Vienna e Berlino, Bozar di Bruxelles, Rudolfinum di Praga e Concertgebouw di Amsterdam.

La fondazione Petruzzelli ricorda che mercoledì 31 gennaio, alle 20.30, è in cartellone il concerto del Quartetto Jerusalem, composto da Alexander Pavlovsky (violino), Sergej Bresler (violino), Ori Kam (viola) e Kyril Zlotnikov (violoncello).





