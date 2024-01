Davigo, sui poteri dei magistrati Nordio non sa di cosa parla

"La cosa più opportuna che si può dire è che Nordio non sa di che cosa parla. Sembra abbia vissuto su un altro pianeta". Lo ha detto Piercamillo Davigo, ex magistrato e saggista a margine di un incontro organizzato a Bisceglie, nel nord Barese, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulla dichiarazione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio relativa al "potere immenso dei magistrati".

"Se c'è qualcosa che non funziona in Italia è la repressione penale - ha aggiunto Davigo - tant'è vero che tutti fanno come gli pare in questo Paese". Sull'abolizione dell'abuso d'ufficio, Davigo ha evidenziato che "il testo attualmente vigente è esattamente uguale alla formula prevista dalla convenzione delle Nazioni unite che è stata sottoscritta e ratificata dall'Italia così come da quasi tutti gli Stati del mondo. Quindi dovrebbero spiegare perché solo in Italia non va bene".

Sulla necessità per il ministro Nordio di limitare l'uso delle intercettazioni, l'ex magistrato ha ricordato che "il riscontro delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta era stato ottenuto dalle intercettazioni che le giubbe rosse canadesi avevano fatto con una microspia" installata "senza l'autorizzazione del magistrato, perché così funziona in molti altri Paesi. Quindi, le intercettazioni servono". Sulla legge bavaglio Davigo ha ribadito che "la Corte europea dei diritti dell'uomo ha detto più volte che la stampa, intesa come mezzi di informazione, svolge una funzione in un sistema democratico perché la nostra Costituzione, bisognerebbe ricordarlo, dice che la sovranità appartiene al popolo".



