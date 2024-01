Colpo di mercato per il Bari: il ds Ciro Polito ha ingaggiato dal Genoa, con la formula del prestito, la punta rumena George Alexandru Pușcaș (classe 1996).

L'attaccante sarà da subito a disposizione dell'allenatore Pasquale Marino e vestirà la maglia numero 47.

Il suo è un ritorno: ha giocato in biancorosso da giovanissimo nel campionato di B 2015-16 arrivando in prestito dall'Inter (18 presenze e 5 gol).



