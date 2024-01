Sindaco Melucci conferma, Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto

I Giochi del Mediterraneo 2026 si terranno a Taranto. La conferma è arrivata dal sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo Melucci, e dal commissario governativo, Massimo Ferrarese, durante la seduta monotematica del Consiglio comunale. Il primo cittadino nel suo intervento - è detto in una nota di Palazzo di Città - ha ricordato le difficoltà incontrate nei mesi scorsi in occasione della rimodulazione della governance del Comitato organizzatore e "ha evidenziato il significativo impegno dell'amministrazione comunale" per raggiungere questo risultato.

Melucci ha fornito due anticipazioni sulle strutture che saranno utilizzate durante i Giochi: lo 'Stadio Valente', l'ex camposcuola, che dopo la riqualificazione sarà consegnato a fine gennaio, e l'affidamento dell'incarico per la progettazione dello 'Stadio del nuoto', altra struttura fondamentale per la manifestazione sportiva.

"I Giochi del Mediterraneo - ha detto Melucci- rappresentano un grande traguardo per la città di Taranto. Un traguardo che è stato possibile tagliare a seguito di una rinnovata comunità d'intenti con il Governo nonostante ostacoli che ancora adesso non riesco a capire, di cui non intravedo la logica e che hanno fatto correre il rischio di vanificare tutto il lavoro svolto.

L'importante è che questa Amministrazione sia riuscita a 'salvare' i Giochi, che la macchina organizzativa sia partita in buon ordine e che ogni attività sia portata avanti su tutti i fronti in pieno accordo con il Commissario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA