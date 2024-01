Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato per domani, in videoconferenza, le associazioni rappresentanti delle aziende fornitrici e dell'indotto di Acciaierie d'Italia, per un aggiornamento sulla situazione dell'ex Ilva e in relazione ai provvedimenti recentemente assunti dal governo. Alla riunione parteciperà anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

Lo rende noto il Mimit in una nota.



