Il sindaco di Bari incontra l'ambasciatore francese Briens

La storia delle relazioni di Bari con la Francia, la sempre maggiore proiezione internazionale del capoluogo pugliese, le sfide e le opportunità determinate dalla crescita del turismo e dallo sviluppo economico della città, a partire dal settore tecnologico e digitale. Sono questi alcuni dei temi al centro dell'incontro, questa mattina, fra il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e l'ambasciatore della Francia in Italia, Martin Briens. Quest'ultimo, in carica la luglio 2023, è stato accompagnato dalla console generale di Francia per il sud Italia, Lise Moutoumalaya, e dal console onorario a Bari, Stefano Romanazzi.

L'incontro, nella sede del Comune, si è concluso con il tradizionale scambio di doni e, spiega il Comune in una nota, "ha rappresentato un'occasione per avvicinare ulteriormente la città di Bari e la Francia, accomunate da importanti legami storici e dai valori europei condivisi dall'Italia e dal Paese transalpino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA