Estorsione su foto intime, due arresti a Bari

Avrebbero costretto un 30enne della provincia di Bari, dal quale avevano ricevuto foto intime, a pagare fino a 2000 euro tra ricariche di carte di credito e buoni acquisto di una piattaforma e-commerce, minacciandolo di pubblicare quelle immagini. Ma dopo un'ulteriore richiesta di 800 euro l'uomo, inizialmente convinto di parlare solo con una ragazza, ha denunciato il tutto alla polizia.

Così, una 24enne georgiana e un 18enne della provincia di Bari sono stati arrestati con l'accusa di estorsione in concorso, e un minorenne è stato denunciato per lo stesso reato.

Gli agenti della polizia postale, che hanno condotto le indagini, si sono concentrati nel quartiere Libertà di Bari, dove era stato dato appuntamento alla vittima. I presunti responsabili sono quindi stati individuati e arrestati in flagranza di reato.

La 24enne e il 18enne sono finiti in carcere, il minore è stato affidato ai genitori.



