Camion contro un'auto, un morto e un ferito nel Foggiano

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale sulla statale 655 che collega Foggia a Candela, all'altezza di Ascoli Satriano.

Nell'incidente si sono scontrati un camion e un'auto di grossa cilindrata. Nell'impatto - sulle cui cause sono in corso accertamenti - il mezzo pesante si è capovolto e l'autista è morto sul colpo. Ferito il conducente dell'auto. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine, oltre al personale del 118. La strada è bloccata in entrambe le direzioni.



