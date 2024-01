Bari, al via cantieri per 4 asili nido finanziati col Pnrr

A Bari sono cominciati i lavori per la realizzazione dei primi quattro asili nido, su un totale di undici, finanziati con i fondi del Pnrr, Missione 4 Istruzione e ricerca, nell'ambito del nuovo Piano per l'infanzia del Comune.

Questa mattina il sindaco, Antonio Decaro, insieme con l'assessora comunale all'Educazione Paola Romano e al presidente del quinto Municipio Vincenzo Brandi, ha svolto un sopralluogo in occasione dell'apertura del cantiere di uno dei quattro edifici, l'asilo nido Le Fiabe, nella zona 167 di Palese.

La struttura, finanziata con un importo pari a due milioni 375mila euro, sorgerà su un lotto di circa 3.950 metri quadri e accoglierà 60 bambini della fascia di età 0-3 anni: 20 lattanti (0-12 mesi), 20 semidivezzi (12-24 mesi) e 20 divezzi (24-36 mesi). Il termine dei lavori è previsto entro maggio del 2025.

Gli altri tre cantieri appena avviati sono il nido La Rondine, nel quartiere Japigia vicino alla nuova sede del Consiglio regionale, su un'area di oltre quattromila metri quadri: ospiterà 60 bambini, di cui 20 divezzi, 20 semi-divezzi e 20 lattanti; il nido Del sole, al quartiere Poggiofranco; il nido Del mare nel quartiere Torre a mare, che accoglierà circa 60 bambini della fascia di età 0-36 mesi.

Nelle prossime settimane, inoltre, partiranno i lavori per la realizzazione di altri due asili nido nel quartiere San Paolo: l'asilo nido La nave e Il fiore. "Si tratta di un'operazione strategica - ha detto Decaro - che amplierà l'offerta cittadina, con un aumento di circa 700 posti in più nei nidi, e che consentirà alle famiglie di conciliare i tempi di vita e lavoro, in quanto resteranno aperti fino alle 18". "Inoltre - ha aggiunto - ci allineiamo agli standard europei che prevedono 33 posti nei nidi pubblici ogni cento bambini, tentando di dare una risposta concreta alle richieste dei nuclei familiari baresi".





