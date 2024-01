Motocross in area protetta del Brindisino, bloccati due giovani

Un 18enne ed un 16enne sono stati bloccati dai carabinieri all'interno della riserva di Torre Guaceto, nel Brindisino, mentre facevano motocross a velocità sostenuta tra le dune dell'oasi protetta. I due giovani sono stati multati e le due moto sequestrate. A segnalare ai militari la presenza dei due è stato il personale del consorzio che gestisce la riserva. Dai controlli è emerso che le motociclette erano entrambe prive di targhe e di assicurazione.

"L'auspicio del consorzio - si legge in una nota - è che l'esito dell'operazione sia da monito a quanti intendono danneggiare Torre Guaceto mettendo in atto comportamenti illeciti ed estremamente dannosi per gli habitat e gli animali.

Basti pensare al già precario stato di salute delle dune a causa dei cambiamenti climatici e all'importanza che ha il riposo per gli uccelli migratori già stremati dalle migrazioni, per capire quanto danno procurino elementi che sfrecciano con moto molto rumorose sulla sabbia e tra i laghetti della zona umida in cui gli animali cercano di recuperare la forma fisica prima della ripartenza".



